Akşener’den zam çıkışı: Adı konmamış IMF programı uygulanıyor

Bu sabah Resmi Gazete’de yayınlanan fahiş vergi ve harç zamlarına bir tepki de İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. Akşener, zamları, “Adı konmamış IMF programı” diyerek eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Memleketimizde adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor. Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor. Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız. Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim!"