Akşener'den Soylu'ya: Bu derece tecrübeli bir İçişleri Bakanı'na yakışmaz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "siyasi cinayetler işlenebilir" iddiaları hakkında "FETÖ taktiği" ifadesi kullanmasına tepki gösterdi. Akşener "Bu duyumlara 'FETÖ taktiği' diyerek hafifletmeye gayret etmek bu derece tecrübeli bir İçişleri Bakanı'na yakışmaz, tecrübenin altını çiziyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret eden Akşener daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Akşener "Biz, İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dair bir çalışma yapmıştık. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a onu takdim ettim" dedi.

"Siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "FETÖ taktikleri" açıklamasını nasıl değerlendirdiği sorulan Akşener "Bu duyumlara 'FETÖ taktiği' diyerek hafifletmeye gayret etmek bu derece tecrübeli bir İçişleri Bakanına yakışmaz, tecrübenin altını çiziyorum" dedi.

'Erdoğan'ın suyunun zehirli olduğu iddialarına çok üzülmüştük'

"Sivil alanlardan zaman zaman herkese bu tür duyumlar gelir" diyen Akşener Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde "suyunun zehirli olduğu" iddiaları ortaya atıldığını söyledi. Akşener "Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde 'suyunun zehirli olduğu' iddiaları ortaya atılmıştı ve buna çok üzülmüştük. O zehirleme iddiasında olanların kim olduğunu, kim olmadığını hiç öğrenemedik. Demek ki bu tür işler oluyor" dedi.

Bu konuda Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini belirten Akşener "Neye istinaden böyle bir konuşma yaptı bilmiyorum" dedi.

Soylu'nun yaptığı açıklamaya ilişkin ise Akşener "Her bir cümleyi siz FETÖ üzerinden tanımlarsanız FETÖ konusu sulandırılmış olur. Kılıçdaroğlu bu ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı, kendisine böyle duyumlar geliyordur. Ciddiye alınacak şekilde geliyordur ki kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu duyumların kaynağının sorulması Cumhuriyet Savcılarının görevidir. Ciddiyet bunu gerektirir. Bu duyumlara 'FETÖ taktiği' diyerek hafifletmeye gayret etmek bu derece tecrübeli bir İçişleri Bakanına yakışmaz, tecrübenin altını çiziyorum" diye konuştu.