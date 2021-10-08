Akşener'den 'Sedat Peker' yanıtı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, ülkücü mafya Sedat Peker'in ortaya attığı iddialara ilişkin soruya yanıt verdi.

Akşener "O iddiaların delillendirildiği, o iddiaların delil gösterilerek iddia edildiği bir alan da var. Sonuç itibariyle bu iktidar, döndürüp ‘bu iddialar nedir, deliller doğru mudur, daha savcılara gelmeden söylüyorum, idare kendi içinde soruşturma başlatır. Ona dair bir çalışma başlatır" derken, iktidarın bunun yerine herkesi terörist ilan ettiğini söyledi.

"İddialar çok vahim iddialar, ortaya konulan deliller çok ilginç deliller ve geçmişte olsa, o beğenmedikleri eski Türkiye olsa çoktan bakanların bir kısmı şu an itibariyle soruşturma altında istifa etmiş olurlardı" diyen Akşener, "Yani soruşturmanın selameti için bu idarenin yaptığı bir iş olurdu. Diğer taraftan savcılar çoktan harekete geçmiş olurlardı. Onlar da ayrıca hukuki olarak soruşturma başlatır, bir süreç ortaya çıkardı. Dolayısıyla şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz, birincisi bu. Müthiş bir devlet krizi var Türkiye’de, müthiş bir ciddiyet krizi var, yani ne diyeyim ki?" ifadesini kullandı.