Akşener'den partililere 'CHP ile olası ittifak' mesajı

İYİP Başkanlık Divanı önceki gün genel başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimler oluşturdu. İYİP’in, Mart 2024’te öngörülen yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapabileceği gündeme gelmişti. Ancak toplantıda Akşener’in partililere, “partisince bu kez tekil siyaset yapmak istediğini ilettiği” ifade edildi. Akşener’in, 2024 yerel seçimlerinde önceliğinin “kendi partisinin adaylarıyla yerel seçime girmek" olduğunu ifade ettiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, partililerin de Akşener’in “müstakil siyaset anlayışına destek verdiği” ifade edildi. Kurmayların Akşener’e, “Seçim sonrasında parti tabanında bir küskünlük oluştu. CHP ile 2024’te yapılacak yerel seçimlerdeki bir ittifak için önce parti tabanının ikna edilmesi lazım ki bunun için de önceliğin İYİ Parti olması gerekir. Çünkü Türkiye’de seçmen artık AKP ile CHP arasına sıkışmaktan bıktı. Millet tahterevalli siyasetinden de bıktı. Tahterevallinin bir yanında AKP, diğer yanında ise CHP var. İYİ Parti ise her iki parti arasına sıkışan seçmenin tercihi olabilecek bir parti. Çünkü İYİ Parti’nin kapısı kendisini Atatürkçü, laik ya da ulusalcı seçmene de açık, milliyetçi, muhafazakâr seçmene de açık” dediği iddia edildi.