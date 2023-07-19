Buğra Kavuncu açıkladı: İYİP ilçe başkanı müezzinin saldırısına uğradı

İYİP Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Twitter hesabında bugün yaptığı açıklamada, İYİP Sivrihisar İlçe Başkanı Recep Toptaş’ın evinde bir caminin müezzini tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Kavuncu, şunları kaydetti:

“Eskişehir Sivrihisar İlçe Başkanı’mız Recep Toptaş, evinde saldırıya uğradı. Saldırgan kim, biliyor musunuz? Sivrihisar'daki bir caminin müezzini.

Daha önce ilçe başkanımızı ‘İktidara gelemezsiniz, boşuna uğraşmayın’ diye tahrik eden müezzin, yakın zamanda da ilçe başkanımıza ‘Seni öldüreceğim, evini yakacağım’ diye tehditler savurmuş.

Kalbi kararmış bu müezzin hangi söylemlerden, kimlerden cesaret alıyor? Her gün televizyona çıkıp, kendisine oy vermeyen insanlara hakaretler yağdıranlar kimlerse onlardan alıyor.”