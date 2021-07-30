Akşener'den orman yangını açıklaması: Seni uyarmıştım

Türkiye'nin dört bir tarafında ormanlar alev alev yanıyor. İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi daha önce defalarca uyardığını söyledi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım; bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz" paylaşımını yaptı.

Akşener grup toplantısından videosunu paylaşarak, "Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım. Bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz. Bu ciddiyetsiz yönetim anlayışınızla hâlâ o koltuklarda oturup sorumsuzca konuşabiliyorsunuz ya hepinize yazıklar olsun…" ifadesini kullandı.