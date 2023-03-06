Akşener'den Millet İttifakı'na yeni öneri: İYİP Sözcüsü açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmeyen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masayı terk edip CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırmıştı. Bu millet ittifakında krize dönüşmüştü. Bugün 5 liderin toplanacağı Millet İttifakı görüşmesi, İYİP ile uzlaşma görüşmeleri sebebiyle 1 saat ertelendi. İki büyükşehir belediye başkanı İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener ziyareti sonrasında İYİP Sözcüsü yeni bir öneride bulunduklarını açıkladı.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu "Yeni bir öneri sunduk. İki belediye başkanı icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun dedik. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı yeni bir öneriyle Millet İttifakı'na önerisini sunmuştur" dedi.

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in Millet İttifakı liderleri toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin soruya, "Katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" yanıtını verdi.