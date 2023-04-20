Akşener'den Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına bağış

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimleri için yürüteceği seçim kampanyasına bağışta bulundu.

İYİP’ten yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Meral Akşener İçişleri Bakanlığı görevinden hak kazandığı bir emekli maaşını, 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyasına bağışlamıştır.”

Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylık kampanyasına bağışladığı tutar ise 52 bin Türk Lirası oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için açılan banka hesabına 50 bin lira tutarında bağışta bulunmuştu.