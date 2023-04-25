Akşener’den Kılıçdaroğlu açıklaması: Kalbim çok acıdı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü TV'de Liderler Özel programında soruları yanıtladı.

Saygı Öztürk'ün "Sayın Kılıçdaroğlu’nun 'Ben Aleviyim' açıklamasını yapacağını önceden biliyor muydunuz?" sorusuna yanıt veren Akşener "Hayır bilmiyordum, medyadan duydum. Böyle bir açıklamayı yapmak durumunda kaldığını hissetmesinden kalbim çok acıdı. Şimdi Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Türkiye'den gitmişiz. Türkiye'ye döndüğümüz zaman birçok şeyi yaşadık. 'Defolun gidin', 'Rumsunuz' dendi" ifadesini kullandı.