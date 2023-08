Akşener'den 'İstanbul, Ankara' açıklaması: Anlaşırsak ortak adaya kapalı değiliz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos'ta Afyon'da yaptığı "seçimlere tek başımıza gireceğiz" çıkışının ardından partisinin sözcüsü Kürşad Zorlu'nun İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarına yönelik açıklaması hakkında konuştu.

Akşener "Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür. Anlaşırsak ortak adaya kapalı değiliz" dedi.

'Aday isimleri üzerinde anlaşmalar olabilir'

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Akşener, "Ankara ve İstanbul’da yerel seçimlere kendi adaylarınızla girecekmişsiniz, doğru mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Kürşad Bey’i tanırsınız. Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür.

Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez."

Gültekin'in 100 milyon dolar iddiası

Meral Akşener, yorumcu ve yazar Levent Gültekin'in gündeme getirdiği, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kendisine gönderildiği söylenen e-mail iddiasıyla ilgili olarak da böyle bir e-mail görmediğini ve böyle bir içerikle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Akşener, "partide ilgili kişilerin bunu araştırdığını, doğrusu ne ise açıklayacaklarını" kaydetti.