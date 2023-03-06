Akşener'den ilk paylaşım: 'Tarih yazacağız'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bugün altılı masaya geri dönmesinin ardından Millet İttifakı'nın toplantısı sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Millet İttifakı'nın Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantısı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklandı.

Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milletimizin iradesiyle tarih yazacağız…" ifadesini kullandı. Akşener paylaşımına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la yaptığı görüşmeden, altı genel başkanın bugünkü görüşmesinden ve Kılıçdaroğlu'nun CHP önündeki açıklamasından fotoğraflar ile Millet İttifakı'nın 12 maddelik Geçiş Süreci Yol Haritası metnini de ekledi.