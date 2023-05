Akşener'den HÜDA PAR'ın suç duyurusuna yanıt: 'Benim için şeref madalyasıdır'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenlerle buluştuğu İstanbul Çekmeköy'de yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili "Benim için şeref madalyasıdır" dedi.

Akşener ayrıca, ikinci tur görüşmeleri kapsamında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki mutabakat metniyle ilgili kendisine henüz metnin gelmediğini belirtti.

'Özdağ ile Kılıçdaroğlu'nun uzlaşacaklarına eminim'

İki isim arasında uzlaşma sağlanacağını düşündüğünü belirten Akşener, "Her ikisi o mutabakat metni üzerinde fikirlerini muhtemelen birleştirdikten sonra diğer genel başkanlara da iletilecektir. Dolayısıyla benim bir bilgim yok, geldiği zaman fikrimi söylerim. Özdağ'ın sığınmacılar konusunda, Anayasa'nın değiştirilemez 4 maddesi konusunda, 66. madde konusunda Millet İttifakı bileşenlerin bir itirazı yok. Zaten bizim parlamenter sisteme geçiş konusundaki mutabakat metnimizde de böyle bir durum yok. Uzlaşacaklarına eminim" dedi.

Erdoğan'ın montaj video itirafı

Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın montaj video itirafı ile ilgili de şunları kaydetti:

"Bir Cumhurbaşkanı'na yakışmayacak bir tutum bu. Ha montaj, şu montaj, bu montaj... Bu gerçekten, bu ülkenin hala seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, çok acı, gerçekten çok ayıp. Her birimizin ona oy versin vermesin, bizim can güvenliğimizden, emniyetimizden sorumlu bir kişinin, yani bir başka vatandaşın, bir siyasetçi olabilir ama neticede bir vatandaş Sayın Kılıçdaroğlu ve ben ve diğer arkadaşlar... Bizleri PKK'lılıkla suçlamak, aklınıza gelebilecek her türlü çirkinlikle suçlamak, sonra da ne var canım bunda montaj olur, şu olur, bu olur demek... Ben buna uygun kelime bulamıyorum, sadece çok üzüldüğümü, acı bulduğumu, bir cumhurbaşkanının böyle bir duruma düşmesinin gerçekten ayıp olduğuna inanıyorum."