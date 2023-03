Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 'Sen beni tehdit edemezsin'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay'da deprem sonrası atılan temeller üzerinden kendisini eleştiren İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak "Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat et. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gazetecilere konuşan Akşener, Erdoğan'ın sözlerine şöyle yanıt verdi:

'Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil'

"Sayın Erdoğan'ın beni tehdidinin üçüncüsü bu. 31 Mart seçimlerinde 'bu bayanı hapse gönderirim' dedi. Ben de elime çantayı hazırladım, 'buyur bilader' dedim. Birinci tehdit buydu. İkincisi, Rize'de 'ey gelin hanım görürsün gününü' dedi, Rize'de bir sürü yanlış iş oldu. 'Bunlar iyi günlerin' demişti, bu ikinci tehditti.

Şimdi de 'Beni kendinle uğraştırma' diyor. 'Benim adım Tayyip Erdoğan' diyor. Ben de diyorum ki Recep Bey neden bu kadar sinirlisin. Devr-i iktidarında namusuma, şerefime sahibi olduğunuz televizyon kanalından iftira atıldı, bununla ilgili mücadele ettim. Sen beni aradın, gereğini yapacağını söyledin. O iftirayı atan şerefsizlerin hepsi senin mahkemelerinde beraat etti. Devri iktidarında evim basıldı. Basanların tamamı beraat etti.

Ey Erdoğan sen önce otur, bunlara bak. Yanındaki yalaka tayfasına bak. Sana yanlış bilgi veren, temel atma tiyatrosunu yaptıran cahil, yalaka tayfasını tehdit et. Sen beni tehdit edemezsin.

Bu Cumhur İttifakı'nın içindeki sisteme inanamıyorum. Bir gün bir sabah uyanıyorum, ben Türkiye'nin en yerli ve milli insanıyım. Ertesi gün PKK'lı oluyorum. Ondan evvelki gün faili meçhulcü oluyorum. Yahu karar verin kardeşim ben neyim! Bunların hepsi birbirine zıt şeyler. Hepsi beraber olduk devri iktidarında. Kimi mahkemeye verdiysem de takipsizlik kararı verildi.

Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Ben buradayım, evimi bastınız adresim belli. Partimin adresi belli. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil. Buyurun Recep Bey. Ama bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye edeyim, papatya çayına devam."