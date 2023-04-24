Akşener'den Erdoğan'a tepki: 'Yarın başımıza bir şey gelirse sorumlusu odur'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü TV'de Saygı Öztürk, Aytunç Erkin ve Serap Belovacıklı'nın sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu mitinglerde hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Terörist başı Öcalan’ı çıkaracakmış. Bu ülke terör devleti değildir. Türkiye asla bu terör örgütlerinin oyuncağı değildir. Bu 7’li masa iyice dağıttı” diye konuşmuştu.

Erdoğan'ın bu açıklamalarını değerlendiren Akşener şunları söyledi:

- “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan böyle yapacak yani el kol sallanacak. İşte ertesi gün tehdit edecek, ediyor zaten.

- Bugün mesela tam izleyemedim. Size gelirken bir arkadaşım atmış. Mitingde bir terör videosu göstermiş. İçeriğini bilmiyorum yani bakamadığım için. Ama mesela Sayın Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Öcalan’ı affedeceğini, çıkaracağını söylediğini söylemiş. Ben de yanındaymışım, hiçbir şey dememişim. Külliyen yalan. Sayın Kılıçdaroğlu’na da büyük hakaret, büyük haksızlık.”

Erdoğan’ın bugün Millet İttifakı’na yönelik “Cudi, Gabar, Tendürek, Besler’de teröristleri gömdük mü? Gömdük. Şimdi gelin hep beraber 14 Mayıs’ta bu 7’li masayı gömelim. Bunu yapacak mısınız?” dediğini hatırlatan Aytunç Erkin’in sorusuna, Akşener şöyle yanıt verdi:

- “Yani zorla dürtüyorlar adamı. Yahu arkadaş, sayın Erdoğan sol elinde PKK var senin, tutuyorlar hâlâ, sağ elinde de Hizbullah var ya. Birisi yani Kürtlerin bebeklerini bile öldüren bir kanlı örgüt, öbürü de Gaffar Okkan’ı öldüren bir kanlı örgüt. Kime ne diyorsun ki? Dolayısıyla bu konuşmalar dahi, savaşa mı gidiyoruz arkadaş? Seçime gidiyoruz alt tarafı. Cenge gidiyoruz şu anda bu dille.

- İşte bulundukları bu yeri kaybetmemek için her şeyi yapmak gibi, her dili konuşmak gibi bir tavırları var. Biz bu üçkağıda, bu katakulliye düşmeyeceğiz. Bir, beraber olacağız, ayrışma noktalarımıza saygı duyacağız, farklılıklarımıza saygı duyacağız. Bu ülkeye, bu sistemi değiştirip demokrasi getireceğiz.”

Akşener, Erkin’in “PKK’nın sözde yöneticilerinin Millet İttifakı’nı destekliyormuş gibi açıklamalar yapmalarına ne diyorsunuz?” sorusuna da “Onun da üçkağıt olduğunu düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.

Akşener, kendilerine yönelik tehditlerden de Erdoğan’ı sorumlu tutarak, “Bize çemkirip bizi gayri millî görenlerin, yerli ve milli olmadığımızı iddia edenlerin hatta teröristlerle yan yana kabul edilip bizi teröristlerle yan yana gömeceklermiş. Bir Cumhurbaşkanı için ne kadar ayıp bir şey, hiç yakışmaz bir Cumhurbaşkanı’na böyle bir tehdit. Yarın başımıza bir şey gelirse sorumlusu odur” dedi.