Akşener'den Erdoğan'a 'sözde öğrenci' tepkisi

Erdoğan'ın öğrencileri hedef alan açıklamasından bir bölümü sosyal medya hesabından paylaşan İYİP lideri, 'Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz…' diye yazdı.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu" sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklamasının bir bölümünü paylaşan Akşener "Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz… Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkânı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın; ama suçlu öğrenci olacak öyle mi?" diye yazdı.

Haber

Erdoğan barınma hakkı için eylem yapan gençliği hedef aldı: Bunlar güya sözde öğrenciler