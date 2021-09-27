Akşener'den Erdoğan'a 'sözde öğrenci' tepkisi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın "Bazı park, bahçelerde bankların üzerinde yatanların bir kısmının öğrencilikle alakası yok, güya sözde öğrenci. Bunlar Gezi Parkı'nın bir başka versiyonu" sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklamasının bir bölümünü paylaşan Akşener "Sayın Erdoğan ile Haftanın Teröristi programına hoş geldiniz… Kendi öğrencine bakamayacaksın, yurt imkânı sağlayamayacaksın, sosyal devlet olamayacaksın; ama suçlu öğrenci olacak öyle mi?" diye yazdı.