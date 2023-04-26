Akşener'den Erdoğan'a: Arkadaş sen kimi gömüyorsun?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Kayseri'de düzenlediği mitingde konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren Akşener "Recep bey çıkıyor bizleri ‘gömmekten’ bahsediyor. Yahu biz düşman mıyız? Sen kimi gömüyorsun? Kendine gel, bu nasıl bir dildir?" dedi.

"İYİ Parti Türkiye'nin sigortasıdır" ifadesini kullanan Akşener "Hatırlayınız 2018'den sonra Meclis'te temsil eden bir parti olmasaydık, Meclis çoğunluğu AK Parti elinde olurdu" diye belirtti.

'Hayırlı yaptığı her şey için teşekkür ederiz'

Akşener "2002'den beri Türkiye'yi yöneten bir iktidar var. Hayırlı yaptığı her şey için teşekkür ederiz. Ama güç insanı bozuyor, ama mutlak güç iki kere bozuyor" diye konuştu.

Sinan Ateş cinayetine de değinen Akşener "Sinan Ateş katledildi ve katilleri görmezden gelindi. Buradan sesleniyorum, kereste gibi adamlarsınız, görmezden geldiniz, gencecik bir akademisyen katledildi, katilini görmezden geldiniz, azmettirenleri görmezden geldiniz. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İYİ Parti birinci çıkacak Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak ve 15 Mayıs’tan itibaren namus sözü olsun Sinan Ateş’in katillerinden hesap sorulacak" dedi.

"Seçime gidiyoruz, bayram gibi olması lazım" diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti: "Recep bey çıkıyor bizleri ‘gömmekten’ bahsediyor. Yahu biz düşman mıyız? Arkadaş sen kimi gömüyorsun? Sen kendine gel ya kendine gel. Bu nasıl bir dildir?".