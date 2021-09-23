Akşener'den Erdoğan'a: Allah’tan ekonomistsin! Olmasaydın...

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener faiz kararıyla ilgili Twitter'dan mesaj paylaştı.

Akşener Erdoğan'a seslenerek "Sayın Erdoğan, Allah’tan ekonomistsin! Olmasaydın, millet olarak ne yapardık bilmiyorum… Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?" dedi.

Sayın Erdoğan,

Allah’tan ekonomistsin!

Olmasaydın, millet olarak ne yapardık bilmiyorum… 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♂️



Gerçekten bu hamlelerin dışında, ekonomiye dair rasyonel bir planınız var mı?#MilletimizSoruyor pic.twitter.com/5iyRbS1GjK — Meral Akşener (@meral_aksener) September 23, 2021

Kılıçdaroğlu'ndan tepki

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce faizle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, 'Ben ekonomistim' diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin. Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı’na. Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan’dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek."