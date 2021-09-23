Merkez Bankası'ndan faiz indirimi kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizinde 100 baz puan indirime gidildi. Haftalık gösterge repo faizi yüzde 18 oldu.