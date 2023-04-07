Akşener’den 'Erdoğan sayesinde pahalı' etiketini tasarlayan Akkoyun’un gözaltına alınmasına tepki

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" çıkartmalarını hazırlayan görsel iletişim tasarımcısı Mahir Akkoyun’un gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı “Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak” şeklindeki paylaşımda tepki gösterdi.

Akşener’in açıklaması şöyle:

“Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı.”