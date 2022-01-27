Akşener'den 'Erdoğan-İmralı' mesajı: Allah muhabbetinizi arttırsın

Erdoğan'ın 'Öcalan'ın Demirtaş'ın mesajlarından rahatsız olduğu ortada bir gerçek' ifadelerine İYİP Genel Başkanı tepki gösterdi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktığı NTV özel yayınında "Öcalan'ın Demirtaş'ın mesajlarından rahatsız olduğu ortada bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Bu duruma İYİP Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya üzerinden tepki göstererek "Allah muhabbetinizi arttırsın" dedi.

Programda Erdoğan'ın söz konusu ifadelerini takiben yayındaki NTV çalışanı "İmralı Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız dediniz. Devletin elinde böyle bir bilgi mi var?" sorusunu sormuş, Erdoğan'sa "Var ki söylüyorum" şeklinde cevap vermişti.

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