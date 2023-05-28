Akşener'den çağrı: Son ana kadar sandıkların başında kalın

İYİP Genel Başkanı Akşener, oy sayım ve döküm işlemi devam ederken tüm seçmenlere son ana kadar sandıkların başında kalmaları için çağrı yaptı.

Akşener, "Millet İttfakı'nın sandık müşahitleri son ana kadar sanıklarda kalmalıdır" dedi.

Akşener şunları söyledi:

"Bu ucube sistemin değişmesi yönünde umudumuz, inancımız temennimiz var. Şu çağrıyı yapmak istiyorum. Tüm sandık müşahitleri son ana kadar sandıkların başında kalmalıdırlar. Herhangi bir yorgunluk belirtisi yaşandığında hangi partiye mensuplarsa partinin ilgilierini aramalılar. Gençlerde çok müşahit vardı. Orada kalıp bu motivasyonlarını yüksek tutmalarını rica ediyorum."