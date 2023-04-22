Akşener’den Bilge Yılmaz mesajı: İnşallah ekonomimizi yönetecek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Kırıkkale'de düzenlenen mitingde konuştu.

Akşener, konuştuğu sırada yanında bulunan İYİP Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz için “İnşallah ekonomimizi yönetecek” dedi.

Akşener, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Sayın Recep Bey, yerli ve milli mi arıyorsun, aha burada” dedi. Bilge Yılmaz hakkında konuşan Akşener şunları dile getirdi:

“Üç yıldır esnaf geziyorum. Üç yıldır bu dükkanların içine girdim. O dükkanların içinde hiçbir zaman kendi partimi övmedim. Başka partileri yermedim. Sadece dertleri dinledim. O dertleri dinledikten sonra bu arkadaşımın (Bilge Yılmaz) başında bulunduğu ekipler çözümler üretti. O çözümleri iktidarla paylaştık. Yapın bunları dedik. Bunlar miri maldır. Yeter ki milletimiz faydalansın dedik. Bir kısmını yaptılar, bir kısmına ellemediler."