Akşener'den Bekir Bozdağ'a: Senin kadar cıvık cıvık FETÖ övücüsü görmedim

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu.

Burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin tarihi önemine işaret eden Akşener, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın seçim açıklamalarına tepki gösterdi.

Bozdağ'ın "Biz gidersek FETÖ, PKK kazanacak, onlar sevinecek" ifadelerine karşı Akşener, Meclis Başkanı olduğu dönemini hatırlatarak "Yıllarca Meclis’te başkanlık yaptım. Senin kadar cıvık cıvık FETÖ övücüsü kimseyi görmedim" dedi.

"Seçimin işgalci güç ile istiklal savaşı verenler arasında olduğu" ifadelerini kullanan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a ise Akşener, "Sen bize oy vereceklere nasıl işgalci dersin?" sözleriyle tepki gösterdi.

Akşener, 14 Mayıs seçimlerini "darbe girişimi" olarak niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ise "14 Mayıs akşamı kazandığımız takdirde darbe olacakmış. Hadi oradan. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu olan bunu konuşuyorsa..." yanıtını verdi.