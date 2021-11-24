Akşener ve Davutoğlu'ndan ortak açıklama: Bizi yönetenlerin ayağını denk alması lazım

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasındaki görüşme sona erdi. İki lider ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Erdoğan, 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' tanımlamasında bulundu. Bir cumhurbaşkanının Kurtuluş Savaşı başlatacak şekilde açıklama yapılması çok ciddi sebeplere dayandığı zaman gereklidir. Sayın Cumhurbaşkanı, elinizde bütün istihbarat bilgileri var. Çıkın açıklayın Türkiye'yi ekonomik Kurtulu Savaşı yapmak zorunda bırakanlar kimlerdir? Gereğini yapın. Kim yapıyorsa gerekli dersi verin. Milli ve yerli olduğunu iddia eden bir iktidarın döneminde; TL'nin değeri yerlerde sürünen bir hale geldi. Şu anda dolar olanlar mutlu, cebinde TL bulunduranlar kaygılı.
Buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum; şartlar ne olursa olsun provokasyona gelmeden hukuki olarak süreçleri tamamlanmamış, kontrolsüz kitle gösterilerinden uzak durulsun.
Beni kaygılandıran; Türk varlıklarının ucuzlaması ve dış mihrakların bunlara çöreklenmesi. Kurtuluş Savaşı vermek gerekirse önce sizin zihniyetinize karşı vermek gerekir. Ciddi bir ödemeler dengesi krizi bizi bekliyor. 450 milyar dolar borcun olduğu ülkede yeterli döviz yoksa 70 cente muhtaç olan bir ülke olur."
Akşener'se, "Bizi yönetenlerin ayağını denk alması lazım" dedi.