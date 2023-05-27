İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sancaktepe'de tekstil işçileriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomik krize dikkat çeken Akşener, iktidarın muhalefeti hedef alan söylemlerinin temel nedeninin esas sorunları görmezden gelme stratejisi olduğunu söyledi.

Yüksek kira fiyatlarına dikkat çeken Akşener, "Ülkede kira vurgunu var" dedi.

Devletin sosyal konut yapma görevi olduğunu kaydeden Akşener, söz konusu problemlerin çözümü için teşvik politikalarına, yeterli ücret artışlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

‘Çalmayacaksın, çaldırmayacaksın’

Türkiye'nin ekonomik çözüm için imkanlarının yeterli olduğunu kaydeden Akşener, "Çözüm basit; çalmayacaksın, çaldırmayacaksın. Aşırı derecede israf var bırakacaksın" ifadelerini kullandı.

Akşener, sözlerini Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteyerek sonlandırdı.