Akşener: Sinan Oğan'ın birinci hedefi MHP'nin başına geçmek

14 Mayıs'ta seçim güvenliğinin önemine işaret eden İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Sandıkları koruyamazsak bizden hesap sorun" mesajını verdi.

14 Mayıs'ı 'sivil darbe' olarak nitelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt veren Akşener, "Devletin kendisinin olduğunu düşünenler, devletin gücünü kullanmaya çalışırlar. Darbeyi belinde silah olanlar yapar. Oyunu kullananlar darbe yapmaz." dedi.

'İkinci tura kalsa bile Kılıçdaroğlu kazanacak'

Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Akşener, mitinglerden izlenimlerini "Normalde bir şaşırdığım şey hem Erzurum'da hem Konya'da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istediğim zaman büyük bir alkış oldu. Bugün Şanlıurfa'da da oldu. Buradan gördüğüm birinci turda bitecek gibi görünüyor. İkinci tura kalsa bile Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak." sözleriyle aktardı.

Milletvekili genel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin tahminde bulunan Akşener, "Ben Meclis'te 301'i geçeceğimizi düşünüyorum." dedi.

'İkinci turda destek için görüşülmeli'

Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını değerlendiren İYİP Genel Başkanı şu ifadeleri kullandı: "Muharrem Bey'in ayrıldığı yer CHP. En başından beri benim söylediğim bir cümle ve takındığım bir tutum var. CHP'nin işi bu. Ama sayın İnce konusunda beraber bir yürümeye dair bir adım atılsa ben 'memnuniyet duyarım' dedim. Bu Sinan Bey için de geçerli. Ama Sinan Bey'in birinci hedefi MHP'nin başına geçmek. Ben iki ismin de adaylığına saygı duyuyorum ama bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu. Bu iki arkadaşın adaylığına dair çirkin cümleler kurulmasını da doğru bulmuyorum. Ben buna çok dikkat ediyorum, kendi yaşadıklarımı bir başkasına asla yapmadım. Bu dilin artık Türkiye'den gitmesi lazım. Sayın İnce ve Sayın Oğan'ın ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi açısından görüşülmesini doğru buluyorum."