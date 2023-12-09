Akşener: Şimdiki aklım olsa Altılı Masa'ya dönmezdim

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlere kısa bir süre kala ayrıldığı Altılı Masa'ya geri döndüğü için pişman olduğunu söyleyen İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim" dedi.

Yerel seçime kendsi adaylarıyla girme kararı alan Akşener, bir kişinin "Keşke o masadan (Altılı Masa) kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" demesi üzerine, "Şimdiki aklım olsa geri dönmezdim" yanıtını verdi.

'Asıl özeleştiri bu'

Akşener, altılı masaya ilişkin sorular üzerine şöyle konuştu:

"Asıl öz eleştiri bu. Keşke. Şimdi ki aklım olsa, katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için şimdi kendi başımıza gidiyoruz. Siz de destek olun. Samimi bir şey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben niye Cumhurbaşkanı adayı olmayım ki. Yani arıza çıkartmamak için ben her şeyden vazgeçtim.

'Babacan 'bizim bundan haberimiz yok' dedi'

'Arkadaşlarım bana 'oturma bir daha' dedi. Çıktık, 2 ayrı yazı hazırladık. Kalktık o konuşmayı yaptık. Hem İmamoğlu hem de Mahsur Yavaş gece evime geldiler. İkisine de son kez sordum. İkisine 'aday olabilir misiniz?' dedim, 'hayır' dediler. Bunun üzerine bir teklif yapıldı. Normalde genel başkanların hiçbiri olmayacak. Başkan yardımcısı 2'si olacak. Bu çok uygun bir şey. Bununla kazanma ihtimali yüksekti. Sonra ortak hazırladığımız o yazıyı arkadaşlara okudum. O iki belediye başkanı arkadaşa 'Kemal beyin bilgisi var mı?' dedim. 'Var' dediler. Ben o yazıyı partideki arkadaşlarıma okuyunca üç kişi hariç 'masaya tekrar dön' dediler.

Buradaki halime bak. Bana da yazık. Sonra döndük otele gittik. İki belediye başkanı, Ben ve Kemal Bey, burada yüz yüze 'tamam' dedik. Bunun üzerine ben kağıdı imzalayacağız zannediyorum. Önce bir arkadaş, sonra Sayın Babacan 'bizim bundan haberimiz yok' dedi. Ben de masanın haberi var zannediyorum. Burada bana 'aklın yeni mi başına geldi?' diyebilirsiniz. İşte benim de sorguladığım yer burası. Dürüstçe durumu anlattım."

Ne olmuştu?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan İYİP ve CHP arasında ittifakın cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda tartışmalar yaşanmıştı. İYİP, aday olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı önermiş, önerisinin kabul görmemesinin ardından altılı masadan kalkma kararı almıştı.

İYİP'in kararı kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, yüzlerce İYİP üyesi ise partiden istifa etmişti. "Millet sizi göreve çağırıyor" diye seslendiği İmamoğlu ve Yavaş'tan da karşılık bulamayan Akşener, ağır eleştiriler yönelttiği Millet İttifakı'na geri dönmek zorunda kalmıştı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın sağlaması, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Akşener, CHP'yi sıkça eleştirmişti.

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı en son şu cümlelerle eleştirmişti:

"Süreç içerisinde hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu son derece popüler oldular, vatandaş tarafından kabul gördüler ve vatandaşın cumhurbaşkanı tercihi bu iki arkadaşımız oldu. Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım şimdi; keşke ben olaydım ama onlar oldu. Sonuç itibarıyla ben vatandaştan aldığım bu kanaati bildirdim. Arkadaşımız da netice itibarıyla dediler ki ‘Biz sayın Kılıçdaroğlu’nun arkasındayız...’ Falan filan derken seçime Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığıyla gittik.

2023 seçimlerinde neyi öğrendik İstanbul’u alan Türkiye’yi alamıyormuş. Milletin talebini yerine getirmek şartmış. Mesela bana basın mensupları soruyor, ‘Bu iki arkadaşımızı sen Cumhurbaşkanlığı’na layık gördün ama şimdi karşısına aday çıkaracaksın, bu etik mi?’ Yahu ben niye layık göreyim, ben kendimi layık görüyorum. Ama bu arkadaşlarımızı milletimiz layık gördü. Ne oldu? Ben milletin sesini ilettim. Benim teklifim değil kimse yanlış anlaşılmasın, birinin arkasından durup hurra....Öyle bir durum yok. Millet bu arkadaşlarımızı talep etti, bu arkadaşlarımız ne yaptı? Bana hayır demediler, milletin teklifine hayır dediler."