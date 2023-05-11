Akşener: Saat 22.00'de altı başkan toplantı yapacağız

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı progrmda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saat 22.00'de Millet İttifakı'nda yer alan partilerin genel başkanları olarak CHP Genel Merkezi'nde toplantı yapacaklarını açıklayan Akşener, "2 gün önceden kararlaştırılmış bir toplantı bu" dedi.

Memleket Partisi Genal Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin konuşan Akşener, "Muharrem İnce’nin istifasına saygı duyuyorum. İnce'nin bir kırgınlığı var en başından beri. Muharrem İnce’nin istifasına saygı duyuyorum. İnce'nin bir kırgınlığı var en başından beri. Kazanmak kaybetmek tamamen seçmene bağlı. Seçmen veli nimettir. Kimseyle görüşmedim. Denizli'deydim" dedi.

'Bakanlık paylaşımı yapılmadı'

Akşener, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması halinde bakanlıkların paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamayı da değerlendirdi.

Akşener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık paylaşımı yapılmadı. Hiçbir bakanlık ismi konuşulmadı. Tuncay Özkan'ın söyledikleri sadece bilgidir. Böyle bir karar yok. Devletin olmazsa olmaz bakanlığı vardır. Koalisyonlarda adalet bakanlığını alan içişlerini bakanlığını bırakır. Tuncay Bey muhtemelen yakıştığını düşündüğü arkadaşlarını sayıyor..."