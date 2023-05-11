Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya uyarı: 'Kasetlerin arkasında olduğunuzu biliyoruz'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kumpas, kaset, deepfake içerik ve montaj içeriklerin arkasında Rusların olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin sosyal sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız."