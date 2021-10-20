Akşener partisinin 'tezkere' kararını açıkladı

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığına sunulurken, Akşener tezkereye ilişkin partisinin kararını açıkladı.

"Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen tüm tezkereler için önce bir ekip kurarız. Konu uzmanı arkadaşlarımız üzerinden bir rapor ortaya çıkar. Sonra da milletvekili arkadaşlarımızla bu paylaşılır" diyen Akşener, "Bu çalışma yapıldı ve eleştirilerimiz baki kalmak kaydıyla evet oyu vereceğimizi söylemek isterim" ifadesini kullandı.