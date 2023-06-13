Akşener partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi: 'İYİP ittifak istemiyor'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağan kurultayına sayılı günler kala İYİP'li belediye başkanlarıyla genel merkez ek binasında bir araya gelirken, toplantının gündeminde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin değerlendirilmesi, 2024 yerel seçimleri ve 24-25 Haziran’da yapılacak olağan kurultay yer aldı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, belediye başkanları toplantıda 14-28 Mayıs seçimlerinde partinin “beklediği oy oranını yakalayamamasının” nedeninin, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim döneminde izlediği yanlış politikalar olduğu” görüşünü savundu. Genel Başkan Akşener, başkanlarla görüş alışverişinde bulunurken Millet İttifakı’na ilişkin değerlendirmeler de yapıldığı kaydedildi.

Belediye başkanlarının 2024’teki yerel seçimlere “ittifakla girmeye sıcak bakmadığı” görüşünü dile getirdiği belirtildi. Başkanlar, “muhalefetin Kılıçdaroğlu ile ilerleyemeyeceği ve partinin yerel seçimlerde CHP’ye alternatif bir muhalefet oluşturabileceği” görüşlerini de Akşener’e iletti. Akşener’in ise başkanların “seçime ittifaksız girilmesi durumunda daha başarılı olunacağı” değerlendirmelerine “sessiz kalarak” başkanların görüşlerini değerlendireceğini söylediği öğrenildi. Toplantıda, partinin 2024 yerel seçimleri hedefinin “200 belediye almak” olduğu da konuşuldu.

Öte yandan, başkanların 24- 25 Haziran’da yapılacak olağan kurultayda “Akşener’in yanında olduklarını” da belirttiği öğrenildi.