Akşener: Partisinde damatlardan başka kimse kalmadı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Milletvekili Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışında konuştu.

Kalabalığa "İyi Parti’yi birinci parti çıkaracağız, İyi Parti Genel Başkanı Akşener de Başbakan olacak" ifadeleriyle seslenen Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı:

"Diyelim ki sayın Erdoğan kazandı. 5 yıl o kadar çabuk geçer ki bir daha da aday olamayacak. Partisinde damatlardan başka kimse kalmadı. Bu ucube sistemin üzerinde bu tarafta haksızlığa uğramış, 82 puan almasına rağmen 52 puanlık dayısı, ayısı olan insanlar atanmış. 82, 92 puanla ortada kalmış gençlerin öfkesi… Bu ülkede nefes alamayan, sürekli itilip kakılan, tecavüze, tacize uğrayan ondan sonra da kendileri suçlanan kadınların öfkesi… Gece çocuğunu aç uyuttuğu için, sabah okula giderken yanına yiyecek koyamadığı için öfkeyle uyuyan annelerin öfkesi"

Akşener ayrıca, "14 Mayıs akşamı, sayın Erdoğan’ın saygıyla yolcu edildiği, Kılıçdaroğlu’nun da alkışla makama oturduğu bir akşam olacak" diye konuştu.