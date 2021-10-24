Akşener: Partili Cumhurbaşkanlığından kurtulacağız

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. kuruluş yıldönümü etkinliğinde konuştu.

"4 yılı geride bıraktık. Türkiye'de herkes adil olacak. Karnı doymuş insanlar ve hayvanlar olacak" diyen Akşener, "Milletimiz bize yanlış giden bir şeyler var dedi. Vatanımızın 4 yanında millet bizi çağırıyor" şeklinde konuştu.

'Torpil olmayacak'

"Biz hazırız şimdi onlar düşünsün" ifadesini kullanan Akşener şunları söyledi:

"İstanbul Sözleşmesi'ni amasız fakatsız hayata geçireceğiz. Kadınlara şiddet uygulanmasını görmezden gelmeyeceğiz.

Partili Cumhurbaşkanlığı kararından kurtulacağız. İyileştirilmiş parlamento sistemiyle yeniden kutlu bir hale getireceğiz. Yandaş kavramını kaldıracağız. Milletin sırtındaki keneleri kaldıracağız. Artık karar veren millet olacak. Özgür düşünceyi savunacağız. Üniversiteler hür hale gelecek. Akademisyenlere hak ettiği gibi davranılacak.

Torpil olmayacak. Önceden hazırlanan listeler olmayacak. Eğitim sistemini oyuncak olmaktan kurtaracağız. Çocuklarımız, güzel şartlarda büyüyecek, eğitim alacak, ve ülkelerine faydalı bireyler olacaklar.

Özellikle kadınların, işgücüne katılımı da artacak. Türkiye eşitlenecek, eşitlendikçe büyüyecek. Ekonomide hayata geçireceğimiz, yapısal reformlarla, borçlu esnafımızın çilesine son vereceğiz. Çiftçimiz, hakkı olan mazotu, gübreyi, ilacı alacak; yerli tohum ile beraber, bereketli Anadolu toprağını, hakkıyla sürecek.

'İnşaata dayalı ekonomi modelinden çıkacağız'

Türkiye, tarım ve hayvancılıkta, dünyanın, önde gelen ülkelerinden biri haline gelecek. Üretimi destekleyeceğiz. İnşaata dayalı ekonomi modelinden çıkıp, sanayisiyle, hızla kalkınan Türkiye hedefimizi, hayata geçireceğiz. İşçi kardeşlerimizin, evlerine rahatça ekmek götürebilmeleri için, fabrikalar kuracak, kurulması adına teşvikler sunacağız.

Kayıt dışı para trafiğine, israfa, ranta, çalma-çırpmaya, ÖTV zulmüne, son vereceğiz. Türkiye’nin zenginliğini, tabana yayacağız. Doğalgaz, su ve elektrik faturalarını gören vatandaş korkuyor. Biz, insanımızın fatura derdini, en adil şekilde çözeceğiz.

'Sığınmacılar vatanlarına kavuşacak'

Dış politikada bir tutarsızlık, istikrarsızlık ve çözümsüzlük durumu, kronikleşmiş şekilde devam ediyor. Sığınmacı sorununu çözmeye yönelik hamleleri de, gelir gelmez, süratle yapacağız. İnsani değerleri göz ardı etmeden, bu konuyu hassasiyetle ele alacağız. Sığınmacılar, vatanlarına kavuşurken, biz de, ekonomik ve sosyal anlamda, rahatlamış bir Türkiye olacağız. Emin adımlarla iktidara yürüyoruz. Artık biz hazırız. Şimdi onlar düşünsün."

Akşener sözlerini, "Milletimizin kutsalı, onuru, özgürlüğü ve mutluluğu yolunda, gerekirse cefa çekmeye, söz veriyor musunuz? Kızıl elmaya giden, kutlu ülkümüz uğrunda, gücünüzün yettiği ufka kadar, benimle yürümeye, söz veriyor musunuz?" diye bitirdi.