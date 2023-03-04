Akşener o metne neden imza attı? İYİP'e geri dönen Cihan Paçacı yanıtladı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ilçe başkanlarıyla toplantısı öncesi parti binasına girişte kapıda karşılayan Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Paçacı, Akşener'in 6'lı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamayı neden imzaladığı sorusu üzerine, "O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti'nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı. Uzun bir süredir kazanması yüksek bir aday üzerinde ısrarcıydı. Genel başkan büyük bir feragat örneği göstererek, 'Türkiye'nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım' dedi" yanıtını verdi.

'Önemli olan kazanmak'

Haber Global'in haberine göre, Cihan Paçacı şöyle konuştu:

"Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetten kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Genel başkanımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti 6'lı masada. Şimdi bu özveriyi gösterdi. Niye gösterdi? Bu seçimin mutlaka kazanılması gerektiğine inandığı için gösterdi. Biz de o noktadayız, 'Bu seçim kazanılmalı' diyoruz ama mesela 6'lı masada 'Her siyasi partinin bir kamuoyu araştırma şirketi ismini vererek yapılacak değerlendirmede en fazla oyu çıkacak adayın arkasında duralım' fikri de yine kişisel değil kendimize yönelik değil kazanmaya yönelik. Önemli olan kazanmaktır, kazanılmasını temin etmektir. Bütün hassasiyetimiz budur.

Bizim itirazımız şahıslara değildir. Kaybedilen seçimin telafisi yok. Biz masadan kalkmadık, kaldırıldık diyebiliriz."

Akşener 6'lı masa toplantısına katılacak mı?

Paçacı, Akşener'in Pazartesi günü yapılacak 6'lı masa toplantısına katılıp katılmayacağı sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını verirken, aday olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de "Henüz bunlar konuşulmadı. Değerlendirme yapmak, yanlış olur" diye konuştu.