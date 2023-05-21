Akşener: Mesele Sayın Erdoğan falan değil mesele bu ucube sistemdir

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partisinin İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Akşener, burada yaptığı konuşmada "Sadece 2,5 milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor. Arada çok büyük bir seçmen farkı yok. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu’nu 13’üncü Cumhurbaşkanımız seçtirmek mümkün ve gerçekten kolay" dedi.

"İYİ Partililere talimatımdır, diğer siyasi partilere de ricamdır" diyen Akşener "Her bir arkadaşınızın, dostunuzun, komşunuzun karşısına geçecek onu ikna edeceksiniz, rica edeceksiniz, gönlünü kazanacaksınız, gönlüne gireceksiniz, emir kipi kullanmayacaksınız, üstten davranmayacaksınız, kutuplaşmaya uymayacaksınız" ifadelerini kullandı.

'Mesele Sayın Erdoğan falan değil...'

"Allah’ın nasibi, inşallah sizlerin gayreti, hepimizin gayretiyle 13’üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu seçilecek" diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele Sayın Erdoğan falan değil mesele bu ucube sistemdir, eğer 13’üncü Cumhurbaşkanını Sayın Kılıçdaroğlu seçersek Meclis ve yürütme farklı yerlerde olur. Denge ve denetleme mekanizması işler, hukuk işler. Dolayısıyla da parlamenter sisteme başta AK Partiler olmak üzere birlikte geçeriz. Çünkü bu kadar büyük bir gücün hem Meclis hem Cumhurbaşkanlığı makamını almış olması bu ucube sistemin ilelebet devam etmesine sebep olur. Fakirsen daha fakirleşirsin, AK Partili zenginsen daha da zenginleşirsin. Senin çocuğun işsizken öbürlerininki zengin olur. Sen mutsuz yaşarken, evladın mutsuz olurken bir avuç zengin daha zenginleşir. Bunların önüne geçmek için 13’üncü Cumhurbaşkanını Sayın Kılıçdaroğlu olarak hep beraber seçeceğiz."