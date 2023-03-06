Akşener masaya döndü: Adaylığı gündeme gelen Ersan Şen'den ilk mesaj

İYİP’in Millet İttifakı masasından kalkmasının ardından yaptığı açıklama ve Akşener’den aldığı telefon nedeniyle aday olması gündeme gelen Şen, paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in Millet İttifakı masasına geri dönmesinin ardından, adaylık teklif edilirse kabul edeceğini geçen günlerde açıklayan hukukçu Ersan Şen’den ilk mesaj geldi.

Geçen cumartesi günü HaberTürk kanalında katıldığı programda İYİP teklif ederse cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen ve Akşener’den telefon alan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, bugün yaşanan gelişmelerin ardından Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Soner Yalçın’ın Odatv’de yayımlanan “Mevzubahis aday mı, ülke mi... Karar verecek tek kişi var... Kırmızı Pazartesi” başlıklı yazısını paylaşan Ersan Şen, “Önce Türkiye Cumhuriyeti, Önce Ülke” ifadelerini kullandı.

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