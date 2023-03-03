Akşener masadan kalktı, MHP’liler peş peşe paylaşımlar yaptı

Altılı masa toplantısı sonrası dün gece parti kurmaylarını ve Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplayan Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk eden Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olmaya çağırdı.

Akşener’in masadan kalkması eski partisini harekete geçirdi. MHP’li vekil ve üyelerin bazı paylaşımları şöyle:

6’lı masaya İYİLİK tsunamisi! — Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA🇹🇷 (@KarakayaMevlut) March 3, 2023

Bir kere satan yine satar!



- Bilge Lider Devlet Bahçeli pic.twitter.com/kqcQAWoFsa — Hüseyin Özkan (@KulteginOzkan) March 3, 2023

Sırtımızdan hançerleyenler

Sırtımızdan hançerleyenlerin eline o hançeri verenler! (Kiralık vekiller)

“İtme kapısını el ucuyla teperler kapını vargücüyle”

Allahım hamdımız sanadır sadece senden diledik,birsin teksin,şükürler olsun. — Erkan HABERAL (@HaberalErkan) March 3, 2023

Bir gün önce attığı imzadan dönen masanın ablası,Y-CHP'yi bölmek için İmamoğlu ve Yavaş'ı tarlaya davet etti. Bir kere satan her zaman satar. — Ümit YILMAZ (@eczumityilmaz) March 3, 2023