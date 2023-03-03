Akşener masadan kalktı, MHP’liler peş peşe paylaşımlar yaptı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan kalkınca eski partisi MHP’den peş peşe paylaşımlar geldi. Akşener’in MHP’den ayrılışı hatırlatıldı.

Haber Merkezi

Altılı masa toplantısı sonrası dün gece parti kurmaylarını ve Ankara’da bulunan milletvekillerini olağanüstü toplayan Akşener, bugün de genel idare kurulu (GİK) toplantısına başkanlık etti. “Kıskaca alındık, dayatma var” diyerek altılı masayı terk eden Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul etmezken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı aday olmaya çağırdı.

Akşener’in masadan kalkması eski partisini harekete geçirdi. MHP’li vekil ve üyelerin bazı paylaşımları şöyle:

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in konuşması sonrası ilk açıklama

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Akşener: Altılı Masa artık noter masasına dönüşmüştür, İYİ Parti buna boyun eğmeyecektir