Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'in konuşması sonrası ilk açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in "Altılı Masa artık adayların tartışılabildiği bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır, noter masasına dönüşmüştür. İYİ Parti bir dayatmaya bırakılmıştır, buna boyun eğmeyecektir" sözleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Meclis'te gazetecilerin Akşener sorusunu yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, tüm taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" diye yanıtladı.

CHP MYK olağanüstü toplanıyor

İYİP'in masadan kalkmasının ardından, CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.