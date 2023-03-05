Akşener masa hakkında konuştu: Niye imza attı?

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere 72 gün kala kurucusu olduğu Altılı Masa'dan ortak adayın belirlenememesi hakkında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Beş siyasi partinin aday olarak önerdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin CHP'li Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu "göreve çağırdı".

Tüm bunların ardından konuşan Akşener, "İsterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim, Kılıçdaroğlu bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı" iddiasında bulundu. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının da masanın diğer üyeleri arasında konuşulduğunu öne sürdü.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Akşener'le görüştüğünü belirtti, Akşener'in açıklamalarını Twitter hesabından paylaştı.

Akşener şunları söyledi:

"Son 6'lı Masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı: "O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk. Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış.

Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince 'Bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim' dedim. Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim+"Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı"