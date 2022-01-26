Akşener koronavirüse yakalandı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Akşener, "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız" dedi.

Akşener, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Akşener, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Eşimle birlikte bir hafta boyunca karantinada olacağız. Çok şükür ikimiz de iyiyiz, kimse merak etmesin. Karantina sonrasında milletimizle buluşmaya kaldığımız yerden devam" ifadelerini kullandı.