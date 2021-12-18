Akşener: Kendinize gelin! Bırakın artık!

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya üzerinden ekonomik krize dair açıklamalarda bulundu.

"Bugün TL %10 değer kaybetti. Borsa %10 değer kaybetti. Yani TL’de olan sıradan bir yatırımcı yaklaşık %20 zarar etti. Neden? Yerli parasına ve ülkesinin şirketlerine güvendiği için. Erdoğan insanlar nasıl yatırım yapsın sana güvenerek?" diyen Akşener, paylaşımlarına şöyle devam etti: