Akşener: İmamoğlu ya da Yavaş'ı aday gösterirlerse hayır demeyiz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair talimatına ilişkin yorumlarda bulundu.

İYİP lider, "Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması var. Çok uzun zamandır bizim dış politikadaki her işimizin iç politikanın ana malzemesi edildiği, ciddi bir devlet krizi var" ifadelerini kullandı.

Karar TV'de Gündem Özel programında konuşan Akşener, "Bugün Amerikan Büyükelçisi ile başlayan, arkasından diğer büyükelçilerin devreye girdiği 41 maddeye uygun davrandıklarını teyit ettiler. Bunu ‘Biz yanlış iş yapmadık kardeşim' diye okuyabilirsiniz. ‘Uluslararası bir sistemin sonuçlarını söyledik' diye olabilir. Erdoğan'ın esip gürleyip yerine getirmemesine baktığımız zaman ise, Türkiye'nin dış politikasında hatalı da olsa gereğini yaparsınız. ‘Vururum ha, taş atarım ha' diye ilan ede ede bir dış politika anlayışı olması mümkün değil. Bu şahsım devletidir. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği bir durumdur." yorumunda bulundu.

'Ben isterim ki elçiler ‘özür dileriz' diyebilsinler'

Akşener, "Ben isterim ki elçiler ‘özür dileriz' diyebilsinler. İsterdim ki bu ülkenin hakimleri Osman Kavala'yı sevmenin ötesinde herhangi bir kişinin hukuki olarak şaibeli bir durumda olmasın. Elçileri savunmuyorum. Asıl iğrenç olan, vahim olan, şahsa göre ‘bugün geliyor ha' denmesidir. Ben ülkem adına çok üzgünüm. Dış politikada bir ciddiyet olur. Dış politika 150 yıldır bir hafızanın var olmasıyla, devredilmesiyle, başından itibaren de rasyonel bir bakış açısıyla yürüdü. 150 yıldır böyle bir dış politika mantığı var" diye devam etti.

'Osmanlı'nın yolculuğunu cumhuriyet yarıda kesmemiş'

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmanlı'nın yolculuğunu cumhuriyet yarıda kesmemiş. Akıldan uzak, rasyonaliteden uzak şahsi, kişisel bir hale geldi. Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması var. Çok uzun zamandır bizim dış politikadaki her işimizin iç politikanın ana malzemesi edildiği, ciddi bir devlet krizi var."

'İç mesele olmaktan çıktı'

Akşener, “Elbette bu ülkede görev yapan bir yabancı büyükelçilerin Türkiye'nin içişlerine karışır gibi algılanacak bir eylemden söylemden uzak durması gerekir. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarını uyacağınıza dair de imza atmışsınız. AHİM'nin kararlarının uyacağına imza atmış bir ülkenin, o mahkemenin kararlarına uymamış olması bir iç mesele olmaktan çıkmıştır. Bunun üzerinden, ‘Bu karara uyun, gereğini yapın' denilmesi, böyle bir açıklaması olabilir” diye konuştu.

'İmamoğlu ya da Yavaş'ı aday gösterirlerse hayır demeyiz'

Önümüzdeki seçimlere işikin yorumlarda da bulunan Akşener, Millet İttifakı olarak kendi adaylarının 13. Cumhurbaşkanı olacağını söylerken “Ama bu kişi yeni bir Tayyip Erdoğan olmayacak” ifadelerini kullandı.

Akşener, "Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı'nın Belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim" diyerek, "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği hâlde biz hayır demeyiz. 63 ilin ilçelerinde insanlarla görüşüyorum. Muhalif seçmeni iki arkadaşımız üzerinden taraftarlaştırmaya döndü bu iş. Bunu yanlış buluyorum. Taraftarlaşan insanlar o insanların arkasında yürüyecek mi yürümeyecek mi diye bir endişem var. Tek ve ortak adayla gidilmesini de öneriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz" ifadelerini kullandı.