Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştirdi: 'Keşke ben popüler olaydım ama onlar oldu'

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan İYİP ve CHP arasında ittifakın cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda tartışmalar yaşanmıştı. İYİP, aday olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı önermiş, önerisinin kabul görmemesinin ardından altılı masadan kalkma kararı almıştı.

İYİP'in kararı kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, yüzlerce İYİP üyesi ise partiden istifa etmişti. "Millet sizi göreve çağırıyor" diye seslendiği İmamoğlu ve Yavaş'tan da karşılık bulamayan Akşener, ağır eleştiriler yönelttiği Millet İttifakı'na geri dönmek zorunda kalmıştı.

Bir tek İmamoğlu'na açık kapı bırakılmıştı

İYİP, mayısta gerçekleşen seçim mağlubiyetlerinin ardından yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurmuş ancak İstanbul için Ekrem İmamoğlu'na açık kapı bırakmıştı.

İYİP'in kararının ardından İYİP ve CHP'li isimler tarafından konuya ilişkin açıklamalar yapılmış ve zaman zaman gerilimler yaşanmıştı. Seçim kararına ilişkin gerilimler İYİP içinde de ortaya çıkmıştı.

İYİP'in açık kapı bıraktığı tek isim olan İmamoğlu'ndan da tatmin edici bir geri dönüş alamamasının ardından İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, 81 ilde aday çıkarma kararlarını tam anlamıyla deklare "Bu konu bizim için nihayete ermiş bir konudur" açıklamasında bulunmuştu.

İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştirdi

Akşener, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için başlattığı il gezileri kapsamda bugün Düzce’ye gitti. İYİP Düzce İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Akşener, burada açıklamalarda bulundu.

Yavaş ve İmamoğlu hakkında konuşan Akşener, “2023’e geldik. O süreç içerisinde hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu son derece popüler oldular, vatandaş tarafından kabul gördüler ve vatandaşın cumhurbaşkanı tercihi bu iki arkadaşımız oldu. Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım şimdi; keşke ben olaydım ama onlar oldu” dedi.

Akşener, “2023 seçimlerinde neyi öğrendik İstanbul’u alan Türkiye’yi alamıyormuş. Milletin talebini yerine getirmek şartmış. Mesela bana basın mensupları soruyor, ‘Bu iki arkadaşımızı sen Cumhurbaşkanlığı’na layık gördün ama şimdi karşısına aday çıkaracaksın, bu etik mi?’ Yahu ben niye layık göreyim, ben kendimi layık görüyorum. Ama bu arkadaşlarımızı milletimiz layık gördü. Ne oldu? Ben milletin sesini ilettim. Benim teklifim değil kimse yanlış anlaşılmasın, birinin arkasından durup hurra....Öyle bir durum yok. Millet bu arkadaşlarımızı talep etti, bu arkadaşlarımız ne yaptı? Bana hayır demediler, milletin teklifine hayır dediler” diye konuştu.

Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Seçimine yönelik açıklamaları şöyle:

'Keşke ben olaydım ama onlar oldu'

"2023’e geldik. O süreç içerisinde hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu son derece popüler oldular, vatandaş tarafından kabul gördüler ve vatandaşın cumhurbaşkanı tercihi bu iki arkadaşımız oldu. Bir genel başkana yakışmayacak bir cümle kuracağım şimdi; keşke ben olaydım ama onlar oldu. Sonuç itibarıyla ben vatandaştan aldığım bu kanaati bildirdim. Arkadaşımız da netice itibarıyla dediler ki ‘Biz sayın Kılıçdaroğlu’nun arkasındayız...’ Falan filan derken seçime Sayın Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığıyla gittik.

'Ben kendimi layık görüyorum'

2023 seçimlerinde neyi öğrendik İstanbul’u alan Türkiye’yi alamıyormuş. Milletin talebini yerine getirmek şartmış. Mesela bana basın mensupları soruyor, ‘Bu iki arkadaşımızı sen Cumhurbaşkanlığı’na layık gördün ama şimdi karşısına aday çıkaracaksın, bu etik mi?’ Yahu ben niye layık göreyim, ben kendimi layık görüyorum. Ama bu arkadaşlarımızı milletimiz layık gördü. Ne oldu? Ben milletin sesini ilettim. Benim teklifim değil kimse yanlış anlaşılmasın, birinin arkasından durup hurra....Öyle bir durum yok. Millet bu arkadaşlarımızı talep etti, bu arkadaşlarımız ne yaptı? Bana hayır demediler, milletin teklifine hayır dediler.

Sonuç itibarıyla bu ikili Cumhurbaşkanlığı adaylığı esnasında sonuçta ikiye bölünme hali bu seçimde de ortaya çıktı. Kimseye kazandırmak ya da kimseye kaybettirmek gibi bir niyetimiz yok. Biz kendimiz kazanmak için yola çıktık. Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı çıkararak biz kaç kiloyuz, boyumuz kaç...Biz bu ülkeyi yönetmek istiyoruz."