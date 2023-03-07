Akşener hakkında iddia: 'İstemediğini açıklayacak'

Millet İttifakı, dün akşam Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterilmesi formülüyle masadaki anlaşmazlık sona ererken Akşener'in, ittifakın iktidar olması durumunda 5 genel başkanın kazanacağı haktan vazgeçeceği ileri sürüldü.

Akşener bugüne dek neredeyse her konuşmasında başbakan olmak istediğini ve 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı olmaktan feragat ettiğini belirtiyordu. Akşener, gazeteci Özlem Gürses'in iddiasına göre bu akşam HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olarak katılacağı canlı yayın programında dün akşam alınan kararla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapacak.

'İstemediğini açıklayacak'

Akşener'in, bu akşamki programda cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istemediğini açıklayacağını öne süren Gürses, "Vekil olup partisinin başında kalarak İYİ Parti'yi büyütmek için çalışacağını açıklayacakmış" ifadelerini kullandı.