Akşener: Erdoğan'la dürüst bir iletişimimiz var

TV100'de Ece Üner'in konuğu olan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp aramadığına ilişkin soruya yanıt veren Akşener Erdoğan ile "dürüst bir iletişim"leri olduğunu söyledi ve "Erdoğan hastalandığım zaman ve harekata gidileceği zaman aradı, ben de kendisini daima Türkiye’yle ilgili önemli bir konu üzerinden aradım" dedi.

Akşener yaptırdıkları anketlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın önde olduğunu dile getirdi.

Yeniçağ'ın aktardığına göre Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- (Son anket yaptırdınız mı?) Şimdi şöyle epeyce bir gruba üyeyiz, bunların bir kısmı yayınlanıyor, herkesin haberi oluyor. Bir kısmı yayınlanmıyor, paydaşlarına, abonelerine geliyor. Bizim de çalıştığımız ayrıca iki şirket var. Bizim şöyle bir meselemiz var, bütün bu verileri değerlendiriyoruz çünkü anketler sonuçları itibariyle çok farklı. TÜİK başkanlığı yapmış olan Birol Aydemir, bizim veri meselemizin başındaki kişi. Bizim verilerimizi o değerlendiriyor. Onun söylediği, sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı kazanacağı ve bizim partimizin de bizi mutlu edeceği bir sonuç alacağına dair bir analiz. TÜİK başkanlığı yapmış olan Birol Aydemir, bizim veri meselemizin başındaki kişi. Bizim verilerimizi o değerlendiriyor. Onun söylediği, sayın Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı kazanacağı ve bizim partimizin de bizi mutlu edeceği bir sonuç alacağına dair bir analiz.

- Bir şey daha söyleyeyim, diğer anketlerin ortalamasına baktığımızda kimisine göre birinci turda geçemiyor, kimisine göre de birinci turda geçiyor ya da ikinci tura kalıyor. Ama ortak bir şey var, ister birinci isterse ikinci tura kalsın ikisinde de sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor. Yani millet ittifakı cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıyor. Kamuoyuna mal edilenleri de yayınlananlara baktığınızda da bu ortaya çıkıyor...

- Siyasetçi denen muhterem talep eden. Dolayısıyla seçmenler veli nimettir. Eğer bir şey talep ediyorsanız seçmene kulak vermek durumundayız. Bu insanlar niçin AK Parti'yi destekliyor bu insanlar? Niçin desteklediği elbette öğrenilip, taleplerini de anlayıp ona yönelik çözümleri dile getirmemiz lazım. Siyasetin rekabeti seçmen üzerindendir, 'daha iyi hizmet ederim' üzerindendir. Bu kayboldu. Zaman zaman muhalefette bu kaybolma eyleminin tuzağına düştü.

'1995 seçimleri gibi olacak'

- Benim bir iddiam var; 1995 seçimleri gibi olacak. 3 parti yani AK Parti, CHP, İYİ Parti ya da İYİ Parti, CHP, AK Parti şeklinde sistem dizilebilecek. Aradaki puan farkları 3-5'tir bilemiyorum. Bundan sonra diğer siyasi partiler gelecek.

- Sandıktan çıkan sonucu tartışamazsın. Tahkir etmek gibi bir saygısızlığı yapamam.

- (Eski bakan Sadullah Ergin'in DEVA kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday gösterilmesi) Altılı masadaki ittifak sistemi üzerinde konuşma hakkını kendimde bulmuyorum. CHP ve DEVA Partisi masaya oturup ortak bir liste üzerinden çalıştıkları herkes tarafından biliniyor. DEVA Partisi'nin verdiği aday isimlerini CHP değerlendirdi. Niye böyle değerlendirdiniz deme gibi bir hakkım yok. Amma velakin bu seçmenin iştiyakını anlamak mecburiyetimiz var. Seçmenin oyunu almak istiyorsak o insanı duymak, anlamak ve ikna etme mecburiyetimiz var. Sadullah Ergin, CHP ve DEVA yöneticilerine düşen o seçmeni ikna etmektir. Üstten parmak sallamak değildir.

- (İdris Naim Şahin'in İYİP'ten Ordu milletvekili adayı gösterilmesi) İdris Naim Şahin, Erdoğan'ın yakınında bulunan bir şahıs. PKK ile mücadele etmiş bir şahıs, o zaman Çözüm Süreci'ne karşı çıkmış. O dönem basına bakarsanız görevden alınmasını Abdullah Öcalan'ın istediği iddia edilmişti. Bahçeli görevden alınmayı eleştirmiş, İdris Naim Şahin'in arkasında durmuştur. Aytun Çıray'ın FETÖ'cülük iddiası üzerinden yürürsek eğer Şahin'in bir şaibesi varsa herhangi bir tahkikat açılmadıysa güvenmek zorundasınız. Benim hakkında açıldı, Şırnak'ta bir kişinin iddiaları üzerine dava açıldı. İfadem alınmadı. Ben sanık mıyım, tanık mıyım bilmiyorum? Buğra Kavuncu hakkında da FETÖ suçlaması yapılmıştı. Mahkemeye gitti. Şimdi dalga geçiyorum 'İçimizde FETÖ suçlamasından aklanan tek siyasetçi sensin' diye...

- (İYİP Elazığ 1. sıra adayı) O ilginç bir arkadaştır, ön seçimle çıktı. Bu arkadaş 10,5 yıl hapis yatmış bir ülkücüdür. 15 Temmuz'dan sonra 33 kişi tutuklandı, İrfan Sönmez de takipsizlik aldı, beraat aldı.

- (Erdoğan hiç aradı mı?) Bizim Erdoğan’la çok dürüst bir iletişimimiz var. Erdoğan hastalandığım zaman ve harekata gidileceği zaman aradı, ben de kendisini daima Türkiye’yle ilgili önemli bir konu üzerinden aradım.

'Kürtler üzerine alınır diye kıyamadım'

- O masada HDP yok, 31 Mart seçimlerine giderken bizim aday gösterdiğimiz her yerde HDP aday gösterdi. Bu işte bakanlık vs. o masanın altında, üstünde hiçbir yerinde HDP yok, olamaz. Oturursa ‘Meral Hanım size güle güle’ derler, bu netlikteyiz.

- Ben Kürtleri incitmek istemiyorum. Demirtaş, her televizyona çıkmamdan önce bir beyanat verir. Eşiyle beraber kahvaltı yapmak istediğini söyledi, ‘Benle kahvaltı etmeden önce şehit ailelerinden özür dilesin’ diyemedim. Kürtler üzerine alınır diye kıyamadım.

- Herkes Akşener’e ahkam kesiyor, ben bir şey değilim, ben bir şey istedim mi? Pervin Buldan 2018’de durup dururken beni faili meçhul cinayetlerle ilgili suçladı, eşini öldürtme iması yaptı, ‘O gün İçişleri Bakanı kimdi?’ dedim, bana cevap vermedi.