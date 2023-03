Akşener, Erdoğan'a çağrısını yineledi: 'Sinan Ateş’in esas katilleri kim?'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 3,5 ay önce Ankara'da öldürülmesine ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı çağrıyı yineledi.

Partisinin Meclis Grubu'nda yaptığı konuşmadan parçalar paylaşan Akşener, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Erdoğan'a seslenerek "Sayın Erdoğan, sen bu memleketin Cumhurbaşkanısın. Korkma! Sinan Ateş’in esas katilleri kim? Açıkla" dedi.

Akşener'in konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Sayın Erdoğan arkandan dönen dümenler karşısında bu kadar kifayetsiz olma! Bu kadar çaresiz, bu kadar zayıf olma! Adaleti gölgeleyenlere onların karşısında bu kadar basiretsiz, bu kadar korkak olma! Mafyalar, simsarlar, uyuşturucu kaçakçıları karşısında bu kadar aciz olma! Sen bu memleketin cumhurbaşkanısın. Korkma! Bu cinayetin asıl sorumluları kim? Açıkla! Bu suikastın planlayıcıları kim? Açıkla! Sinan Ateş'in esas katilleri kim? Açıkla! Eğer ki bu milletten gerçekten helallik almak istiyorsan bu kanı yerde bırakma! Bu haksızlığa boyun eğme! Bu vicdansızlığa sahip çıkma! Ben adalet yerini bulana kadar her konuşmam da sana bu çağrıyı yapacağım.

'Bu cinayetin peşinde olacağız'

Her konuşmam da sözümü tutacağım. Her konuşmam da sana Sinan Ateş'i hatırlatacağım. And olsun, şart olsun ki; Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Çevrilmek istenen dümenleri kabullenmeyeceğiz. Alçakların elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu cinayetin peşinde olacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum; bugün iktidarın zafiyet içinde olabilir. Bugün düzen zalimlere hizmet ediyor da olabilir. Bugün Sinan başkanın canına kıyanların keyfi yerinde bile olabilir. Ama bu alçaklıkta eli olan, kolu olan, rızası olan kim varsa asla unutmasın ki; mayıslar bizimdir. "