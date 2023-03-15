Akşener'den Erdoğan'a 'Sinan Ateş' çağrısı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sinan Ateş cinayetine ilişkin çağrıda bulundu.
Açıklamada şöyle denildi:
- Adaleti kör, vicdanı sağır, kalbi taştan bu düzende; Susanlardan olursam, Sinenlerden olursam,Korkanlardan olursam, Milletim bana, hakkını, helal etmesin! Bir yiğidin peşine, bin namussuz takılmışken; Bir eşin yüreğine, ateşler düşmüşken; Bir çocuğun yüzüne, hasret acısı vurmuşken; Göz yumanlardan olursam, Milletim bana hakkını, helal etmesin! Bengisu’nun, Banuçiçek’in, Ayşe’nin, Gözyaşlarının hesabını sormazsam; Haklarını aramazsam; Sinan Ateş’i unutursam, unutturursam; Milletim bana hakkını, helal etmesin! Bak Sayın Erdoğan; Hani, göz göre göre yaptığın, her hatanda, her beceriksizliğinde, her iş bilmezliğinde, çıkıp çıkıp, milletimizden, helallik istiyorsun ya… İşte sana fırsat. İki güzel çocuğun, bir acılı annenin, ve yüreği yaralı bir milletin, helalliğini alma fırsatı… Hadi bakalım, Sayın Erdoğan.
- Ayşe Ateş kızımıza, söz veren sen değil miydin? “Ben bu işin peşine düşeceğim.” diyen, sen değil miydin? Bengisu’ya, Banuçiçek’e, söz veren sen değil miydin? Sözünden dönmek mertliğe sığar mı? Hani milletin adamıydın? Hani cumhurun reisiydin? Haydi bakalım. O makamın, kendi kendine taktığın, o sıfatların, hakkını ver de, görelim bakalım. Ama veremezsin. O sözleri tutamazsın. Çünkü her şey ortada. Gün ortasında, başkentin göbeğinde işlenen, bu cinayetin üstünden, tam, 3 buçuk ay geçti.
- Adalet, hâlâ yerini bulmadı. Açılan dava, bir milim bile ilerlemedi. Suçluların gözaltına alınacağı yerde; adalet gözaltına alındı. Suçlulara kelepçe takılacağı yerde; Adalete kelepçe takıldı. Cinayetin failleri yakalandı. Ama ona yardım ve yataklık edenler, serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarında, tüm ilişki ağı ortaya döküldü. Katiller yakalandı. Ama emri verenler, serbest kaldı.