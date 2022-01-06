Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti

İYİP Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu Ankara’daki evinde ziyaret etti.

Haber Merkezi

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Ankara’daki konutunda ziyaret etti.

Görüşmede ekonominin gidişatının ele alındığı ve iki parti arasındaki işbirliği başlıklarının konuşulduğu belirtildi.

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