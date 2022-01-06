İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Ankara’daki konutunda ziyaret etti.
Görüşmede ekonominin gidişatının ele alındığı ve iki parti arasındaki işbirliği başlıklarının konuşulduğu belirtildi.
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Dış Haberler
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
İYİP Genel Başkanı Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nu Ankara’daki evinde ziyaret etti.
Haber Merkezi
İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Ankara’daki konutunda ziyaret etti.
Görüşmede ekonominin gidişatının ele alındığı ve iki parti arasındaki işbirliği başlıklarının konuşulduğu belirtildi.