Akşener: Çamaşır suyu reklamı değil, Ak Parti iktidarı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir" diyen Akşener, "Bu ucube sistemin pençesinde Türkiye her hafta yeni bir krizle karşı karşıya kalıyor. Ve ülkemiz bu kriz sarmalında hırpalanırken olan her zamanki gibi milletimize oluyor" ifadesini kullandı.

Akşener, "Hazırlanan son bütçe Erdoğan'ın giderayak milletimize attığı son kazığın bütçesidir" diye konuştu.

Akşener, şöyle konuştu:

"Gri Liste’ye neden girdiğimizi, daha iyi anlamak için; öncelikle şu sorunun cevabını vermeliyiz. Nedir o soru? “Türkiye’de gerçekten para aklanıyor mu?”

Evet, maalesef aklanıyor. Hem de bizzat, devlet eliyle aklanıyor.

Mesela; eğer yurt dışında paranız varsa, veya yurt içinde, kanunsuz yollardan kazandığınız parayı, yurt dışına çıkardıysanız; bu parayı aklamak için, uğraşmanıza hiç gerek yok.

Nasıl mı?

Hemen, varlık barışı için müracaat edip;

Yüzde 1 komisyonla, bu parayı kolayca aklayabiliyorsunuz.

Yani; yüzde 1 komisyon ödeyince; kimse size, “O parayı nereden buldun?” diye, hesap soramıyor.

Yani, bu ucube sistemde, iktidar diyor ki; uyuşturucu mu satıyorsun? Getir paranı.

Kaçakçılık mı yapıyorsun? Getir paranı.

Türkiye’den para mı kaçırdın? Getir paranı.

Yüzde 1 komisyonla, paranı da aklıyorum, seni de aklıyorum. Bu kadar basit.

Çamaşır suyu reklamı değil, Ak Parti iktidarı…

İşte size; kabile reisi yetkileriyle, devlet yönetmeye kalkan Sayın Erdoğan’ın, kabile devletleriyle bizi aynı listeye sokan, güçlü Türkiye vizyonu…"