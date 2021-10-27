Akşener: Çamaşır suyu reklamı değil, Ak Parti iktidarı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
"Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir" diyen Akşener, "Bu ucube sistemin pençesinde Türkiye her hafta yeni bir krizle karşı karşıya kalıyor. Ve ülkemiz bu kriz sarmalında hırpalanırken olan her zamanki gibi milletimize oluyor" ifadesini kullandı.
Akşener, "Hazırlanan son bütçe Erdoğan'ın giderayak milletimize attığı son kazığın bütçesidir" diye konuştu.
Akşener, şöyle konuştu: