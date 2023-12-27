Akşener: Bizi maraba zannetmişler, teşekkürler başkalarına edilmiş

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yerel seçimlere ilişkin "İddia ediyorum, milletimiz hem iktidarın hem de muhalefetin iki kulağını birden çekecek" dedi.

Partisinin yerel seçimlere "hür ve müstakil olarak" girme kararıyla "statükodan beslenenlerin düzenlerini bozduğunu" savunan Akşener "Bizim sırtımızdan kariyer planı yapanların ama teşekkürü başkalarına edenlerin planlarını bozduk. Sayemizde makamları, mevkileri cepte görenlerin kimyalarını bozduk. Nitekim, operasyonların, dümenlerin ardı arkası kesilmiyor" diye konuştu.

'Sevgi kuş gibidir... Bizi maraba sanmışlar'

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Bizleri ne kadar önemsiz görmüşler. Bu kişiler kimdir, neye sevinir, neye kızar, nerede öfkelenir; hiçbirimiz hakkında kimse düşünmemiş. Bizi o derece önemsiz, cepte ve elde görmüşler. Sevgi kuş gibidir; sıkarsan ölür, bırakırsan da gider, vurursan da hepten gider. Bizi maraba ve değersiz zannetmişler. Çünkü bu arkadaşlar buralarda ya; sizi, bizi yok farz etmişler. Onun için teşekkürler başkalarına edilmiş, ama bitti. Artık korkunun ecele faydası yok."

'YSK terörle iltisaklı adayları çıkartmasın'

Akşener DEM Parti'yi hedef alarak "Adı sürekli değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur. Kürt vatandaşlarımızı kendilerine kalkan olarak kullanıp terörü aklamaya kalkanların, Gazi Meclisimizde yeri yoktur" ifadelerini kullandı.

Akşener "Asıl sorun; bir belediye kazanmak uğruna teröristin mektubunu okutanlardır, açılım sürecinde utanmadan teröristten 'Gandi' çıkarmaya çalışanlardır, oy uğruna şekilden şekle giren partiler, kimi kapının arkasında kimi de kapının önünde yapılan diplomasiler, her seçim öncesinde kapılarında paspas olan siyasetçilerdir" diye konuştu.

AKP-MHP iktidarına seslenen Akşener "Madem terörle mücadele etmek istiyorsunuz, o zaman terörle iltisaklı olan kişilerin aday olmasına göz yummayın. Eğer samimiyseniz kayyum meselesi üzerinden gizli pazarlıkları bırakın, gerekeni yapın. Milletimizi de bu Hacivat-Karagöz oyunuyla daha fazla oyalamayın" dedi.

YSK'ye de seslenen Akşener "Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart'ta milletimizin önüne terörle iltisaklı adayları çıkartmasın. Seçimlerden sonra yaptığınız derinlikli soruşturmaları bu sefer seçimlerden önce yapın. Eğer rahatsızlığınızda ciddiyseniz kürsülerden hamasi nutuklar atıp şikayet etmek yerine devleti yönetmenin gereğini yapın" çağrısı yaptı.

Meclis'te "bir yandan terör propagandası yapıldığını, diğer yandan da eyalet sistemi, özerlik ve federasyon nidalarının atıldığını" savunan Akşener "Bizim dışımızda kimseden tık yok. Gerçekten ibretlik" ifadelerini kullandı. Akşener " 'Cumhuriyeti biz kurduk' diye gezenler uslu uslu oturuyor" diyerek CHP'yi hedef aldı.

Akşener "Bir yanda belediye seçimleri öncesinde DEM'lilere şirin gözükmek için susanlar var, diğer yanda ise beraber yol yürüdüğü hatta bütçe savunmasını bile yaptırdığı HÜDA PAR'ın, Anayasamıza meydan okumasına susanlar var" diye konuştu.

Bazı adayları açıkladı

Bu arada Akşener, konuşmasının başında bazı belediye başkan adaylarını da tanıttı.

Buna göre, Niğde Belediye Başkan Adayı Naim Eren, Keçiören Belediye Başkan Adayı Kemal Babuccu, Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Zeki Uzun, Çorlu Belediye Başkan Adayı Akın Yılmaz, Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Muhittin İzgi, Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Yasemin Altın Erseçkin, Patnos Belediye Başkan Adayı Müslim Coşkun, Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Zeki Gözegir, Ekinözü Belediye Başkan Adayı Şevki Özer, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Selahattin Can, Marmaris Belediye Başkan Adayı Ali Acar oldu.